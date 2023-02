Manga, tra passione e disegni Una mostra a Pontelagoscuro

Un tuffo alla scoperta dei manga. Si è tenuta sabato pomeriggio la cerimonia d’inaugurazione della mostra ‘Anime manga’. Un’esposizione con venti fumetti, realizzati a matita ed acquerello, a cura della giovane pontesana Claudia Bonuomo, opere che rimarranno esposte fino al 12 marzo nella sala Nemesio Orsatti di Pontelagoscuro. Un appuntamento a cui erano presenti, oltre all’autrice dei disegni, anche Giovanni Pecorari, presidente della Proloco Pontelagoscuro, che ha promosso la mostra, e Vito Tumiati, massimo esponente ferrarese dell’arte incisoria. La passione per i protagonisti dei fumetti giapponesi dai grandi e luminosi occhi e folte capigliature è innata nella ventenne Claudia, che fin da bambina ha cominciato a guardarle in tv e ad avvicinarsi così al mondo dei manga.

Tale passione ha un po’ alla volta spinto Claudia a produrre direttamente i suoi miti preferiti, da My Hero Academia a Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Dororo, Haikyuu. "Una passione che è nata – spiega Cluadia Bonuomo – fin da piccola, a scuola mi piaceva disegnare e mi differenziavo rispetto ai miei compagni di classe. Poi alle scuole superiori ho intrapreso gli studi alberghieri, ma non ha mai abbandonato questa mia predisposizione a disegnare i manga. Da qui l’idea di radunare i miei disegni più originali e metterli in mostra. Sono emozionata, mi sto specializzando anche nella tecnica del web design, spero di avere altre opportunità. Si tratta di un’esposizione che spero possa far scoprire ancor più il mondo dei manga".

Nel suo intervento, Giovanni Pecorari ha ricordato come "nessuno a Pontelagoscuro ha mai esposto fumetti in una mostra, è quindi una prima importante per il paese, ed è senz’altro un’ottima occasione per godere una forma d’arte moderna che si rivolge in particolare a utenti giovani e giovanissimi. Ci fa anche piacere che la nostra sala Orsatti ritorni a ospitare una rassegna espositiva". La mostra sarà aperta e visitabile a ingresso libero tutti i giorni dalle 16 alle 18 fino al 12 marzo.

Mario Tosatti