"Mangia-plastica, serve un progetto Così si accede al contributo"

La capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Monica Caleffi si appresta a chiedere al sindaco e alla giunta comunale copparese l’impegno di presentare domanda al bando ‘Progetto sperimentale Mangia-plastica’, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase). Lo scopo? Accedere ad un contributo per l’installazione sul territorio comunale di un eco-compattatore per incentivare la cultura del riuso e del ricircolo dei materiali.

È questo, dunque, il contenuto della mozione che Caleffi è pronta ad illustrare in Consiglio comunale. "Gli eco-compattatori ‘macchine mangia-plastica’ rappresentano una di quelle misure che incentivano i cittadini ad incrementare le azioni virtuose per il conferimento corretto dei rifiuti – spiega la capogruppo consiliare ‘pentastellata’ -. Osservando le esperienze diffuse sul territorio nazionale, emerge che anche i Comuni, proprietari delle ‘macchine mangiaplastica, possono godere di vantaggi immediati e diretti tramite la vendita del materiale conferito e raccolto. Il programma si inserisce negli obiettivi di riconversione del sistema produttivo da economia lineare a economia circolare".

Nel ricordare le varie direttive europee, Caleffi riporta che, con decreto-legge 14 ottobre 2019, n° 111 convertito con modificazioni in legge il 12 dicembre 2019, n°141, è stato istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un fondo denominato ‘Programma sperimentale Mangiaplastica’ con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro da destinare come contributi ai comuni per l’installazione di eco-compattatori: "Con successivo decreto ministeriale del 2 settembre 2021 n° 360, il Ministero dell’Ambiente e della transizione ecologica ha emanato il bando a favore del Comuni per l’acquisto e l’istallazione di eco-compattatori destinati alla raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie e ridurne il volume favorendone il riciclo. Proprio in questi giorni è stata pubblicata sul portale Mase la graduatoria dei Comuni ammessi alla misura e, con comunicato stampa, l’attuale Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha confermato il rifinanziamento della misura per l’anno 2023, individuando come periodo per l’apertura del bando dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023". Da qui, la richiesta all’amministrazione comunale di partecipare al bando, allo scopo di portare anche nel Copparese l’eco-compattatore.

Valerio Franzoni