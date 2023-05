Manichino per il primo soccorso donato al Carducci dalla polisportiva

BONDENO

Per festeggiare i propri dieci anni dalla fondazione, avvenuta appunto nel 2013, la Polisportiva ’Chi gioca alzi la mano!’ ha deciso di donare all’istituto superiore ’Carducci’ di Bondeno un manichino di ultima generazione per le esercitazioni di primo soccorso. Da numerosi anni infatti la polisportiva intrattiene uno stretto legame con la scuola matildea, organizzando periodicamente dei corsi Blsd di primo soccorso per gli studenti maggiorenni. In dieci edizioni del corso, ben 176 alunni del Carducci sono stati formati da medici esperti per eseguire le manovre di primo soccorso. "L’attività della polisportiva è unica, e questa loro vocazione verso le nuove generazioni è motivo d’orgoglio per la nostra comunità – sono le parole del sindaco, Simone Saletti –. Peraltro, ’Chi gioca alzi la mano’ aveva avviato la collaborazione con la scuola ancor prima della sua fondazione, donando nel 2009 un defibrillatore semiautomatico in funzione nella palestra". Il manichino donato al Carducci è un modello di ultima generazione. "Ringrazio il presidente Romano Gamberini, la fondatrice Elisabetta Boschetti, lo storico presidente Augusto Pareschi e tutti gli istruttori presenti durante il momento della donazione – evidenzia l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri –, oltre naturalmente alla dirigente scolastica Lia Bazzanini e alla referente del progetto con gli alunni, la professoressa Laura Cantelli.