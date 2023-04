Manifattura Berluti cerca tirocinanti

Manifattura Berluti Srl, storica società con sede Ferrara e specializzata nella vendita di capi abbigliamento, accessori e borse per uomo, ricerca tirocinanti per l’ufficio sviluppo collezioni. La risorsa verrà inserita a supporto dell’ufficio sviluppo collezioni nelle attività specifiche quali compilare le schede tecniche del prodotto, affiancare i membri dell’ufficio nella gestione del processo di realizzazione del prototipo, supportare nell’attività di revisione del prodotto finito. Richieste anche capacità personali ed interpersonali, con predisposizione al dialogo, al lavoro in gruppo, rigore e qualità di analisi, capacità di gestire lo stress. Inoltre forte motivazione ed interesse per il settore fashion. Gli sudi necessari sono laurea di primo livello, se di indirizzo fashion o affini verrà considerato un plus. Tra i requisiti anche la conoscenza delle lingue inglese buono e del francese in aggiunta, oltre conoscenze informatiche del pacchetto Office, in particolare del programma Excel.