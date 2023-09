Manifattura Berluti taglia i dieci anni "Eccellenza locale in continua crescita"

Compie dieci anni Manifattura Berluti, la celebre realtà del lusso con stabilimento a Gaibanella. Era l’estate del 2013 quando veniva posata la prima pietra dell’avveniristico edificio che si richiama architettonicamente alla forma di un esclusivo packaging per scarpe.

Per l’occasione il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha incontrato il direttore industriale Sébastien Vigneron, il comitato di direzione e le maestranze. La manifattura, nella sua sede ferrarese, ha superato i 400 dipendenti (da 15 Paesi, oltre 200 domiciliate a Ferrara), il 65 per cento donne, con oltre 70 negozi nel mondo. Il personale rispecchia quattro generazioni.

La manifattura si sviluppa su una superficie di 8mila metri quadrati coperti e un’area esterna di 20mila metri quadrati. Qui si sviluppano calzature e pelletteria per tutto il mondo, in diretta connessione con Parigi.

Berluti prende il nome da Alessandro Berluti, artigiano marchigiano che nel 1895 ha dato avvio a questa storia. Una sua scarpa, modello diventato iconico appunto chiamato ‘Alessandro’, continua ad essere prodotta e commercializzata. Il sindaco – visitando il reparto prototipia, i laboratori, le aree sviluppo ed espositiva - ha sottolineato "la grande importanza di un’eccellenza locale in continua crescita che ha conquistato il mondo nel settore del lusso" e ha rimarcato il "valore economico e sociale di questa prestigiosa realtà, che crea un imponente indotto, impiega centinaia di persone domiciliate sul territorio, è fortemente ancorata all’eccellenza delle materie prime italiane e sviluppa continui investimenti". Berluti lavora a stretto contatto con il centro per l’ impiego di Ferrara, attuando anche progetti inclusivi per le persone con disabilità.