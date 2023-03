Manifatture Terre del Reno, addetti per la produzione

Manifatture Terre del Reno Srl, presente sul mercato degli imballaggi e confezionamento da oltre 70 anni, è alla ricerca di due figure da inserire all’interno del reparto produzione. Nello specifico l’azienda cerca due apprendisti operaie addetti ai telai per la realizzazione di tessuto in materiale plastico, destinato alla produzione di reti ombreggianti, ittica e altri. Il candidato ideale dovrà possedere i seguenti requisiti: non si richiede esperienza pregressa nel settore disponibilità al lavoro su 3 turni (6-14 14-22 22-6), gestione delle attività connesse al buon funzionamento e all’organizzazione, affidabilità, puntualità, massima serietà e precisione oltre ad avere predisposizione al lavoro di squadra e in autonomia. L’impresa ha un reparto di produzione interna di reti tessute, che vengono prevalentemente utilizzate dall’azienda come semilavorati per la produzione di sacchi per prodotti ortofrutticoli. Il luogo di lavoro è nella frazione Dosso di Sant’Agostino, Comune Terre del Reno, dove l’azienda ha il proprio sito produttivo.