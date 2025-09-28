Manifestazione benefica. Oltre 400 in pigiama. La corsa è un successo

Grande partecipazione e forti emozioni per la Pigiama Run, l’evento benefico organizzato da Cema Next a sostegno della Lilt che l’altro ieri ha colorato le vie di Ferrara con una festosa corsa in pigiama. La partenza, avvenuta alle 18.30 da largo Castello, proprio di fronte al simbolo della città, il Castello estense, ha voluto sottolineare l’importanza cittadina dell’iniziativa, che ha visto la partecipazione di quasi 400 iscritti, tra adulti, famiglie e tanti bambini. A dare il via ufficiale alla corsa con il taglio del nastro, è stata l’assessore Cristina Coletti, a testimonianza del supporto delle istituzioni locali. Ad accompagnare musicalmente l’evento, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente, ci ha pensato il sassofonista Poltronieri, che con il suo sax ha animato l’intero pomeriggio.

La Pigiama Run è una manifestazione solidale che si svolge in contemporanea in diverse città italiane, quest’anno 35 città, e che invita i partecipanti a correre o camminare indossando il pigiama per ricordare i bambini malati di tumore, spesso costretti a passare lunghi periodi in ospedale proprio in pigiama. L’incasso dell’evento sarà destinato a sostenere i progetti della Lilt a favore dell’oncologia pediatrica, fornendo assistenza concreta a piccoli pazienti e alle loro famiglie.