Manifestazione in centro Corteo e fumogeni, assolti tutti gli spallini

Tutti assolti. Si conclude senza responsabili il processo che ha visto imputati cinque tifosi spallini accusati di avere organizzato una manifestazione non autorizzata in pieno centro storico. Il corteo si concluse in piazza Savonarola, in occasione della presentazione della squadra di calcio per il campionato 2018-2019. Secondo le accuse mosse a vario titolo, il 10 agosto del 2018 gli imputati sarebbero stati a capo di un corteo non autorizzato – perché non regolarmente comunicato alla prefettura – che avrebbe poi coinvolto altre ottanta persone. Oltre a questo, avrebbero lanciato fumogeni nell’ambito della stessa manifestazione e avrebbero interrotto la viabilità degli autobus in centro, facendo ritardare due mezzi pubblici. Il procedimento a loro carico è arrivato a conclusione nella mattinata di ieri, quando il giudice Sandra Lepore ha letto il dispositivo della sentenza. Tutti e cinque gli imputati (difesi in questo frangente dagli avvocati Andrea Ferrari e Filippo Sabbatani) sono stati assolti con la formula più ampia da tutti quanti i capi di imputazione che gli venivano contestati.

"Siamo ovviamente molto soddisfatti per l’esito – ha commentato l’avvocato Ferrari dopo aver ascoltato la lettura del dispositivo al termine del processo di ieri mattina –. C’è però amarezza perché sappiamo bene che l’assoluzione non cancella quello che gli imputati hanno dovuto subire a livello amministrativo a seguito di quei fatti". Il riferimento del legale è ai Daspo che avevano colpito i protagonisti di questa vicenda dopo l’episodio in questione. "Daspo che – prosegue il difensore – i nostri assistiti hanno dovuto scontare. A maggior ragione c’è quindi amarezza vista la formula piena con cui sono stati assolti. Un risultato che arriva a quasi cinque anni dai fatti".

f. m.