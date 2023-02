Manifesti di Fd’I, segnale politico?

Qualcuno dice che c’è già aria da campagna elettorale. In effetti, a guardarsi attorno, qualche cartellone che potrebbe indurre a pensare che il 2024 sia molto più vicino c’è. Il più vicino al centro, o per lo meno il più visibile, è quello in cui campeggia l’immagine del senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, in via Kennedy. "Non è un cartellone elettorale – ribatte il senatore, chiamato dal Carlino – è solo un modo per dire ai ferraresi che qualche risultato riesco a ottenerlo anche io". Si parla di ergastolo ostativo. "Una sentenza della Corte Costituzionale – riprende Balboni – avrebbe rischiato di spazzare via l’ergastolo ostativo. E invece, grazie a questa battaglia, siamo riusciti a scampare questo pericolo". Balboni vorrebbe quindi derubricare il tutto ad atto auto-celebrativo. Anche perché, tiene a ribadire, "la grafica l’ha fatta il nostro ufficio a livello nazionale". Eppure a tanti pare che questo sia già un antipasto della campagna elettorale. Un modo per dire che Fratelli d’Italia, a Ferrara così come a Roma, vuole giocare da protagonista. I numeri sono dalla loro parte, per il momento. Balboni su questo punto non si espone, ma ribadisce soltanto che "quando un politico, che rappresenta il popolo italiano, ottiene un risultato, è giusto che lo faccia sapere". Specie nel proprio collegio elettorale. Specie a un anno e poco più dalle elezioni comunali, in vista delle quali ci sono non pochi rebus che devono essere risolti. E’ ragionevole immaginare che, vedendo il cartellone, e l’espressione decisa di Balboni giganteggiare alle porte della città, qualcuno abbia qualche mal di pancia.

f.d.b.