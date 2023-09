Manifesti falsi, il Pd fa denuncia

Finti manifesti Pd a Ferrara. Tosiani: "Faremo denuncia". Il segretario regionale del Pd dell’Emilia-Romagna Luigi Tosiani: "Ieri mattina, a Ferrara, sono comparsi alcuni manifesti in formato 6 metri per tre che mostrano, insieme ad altri, il simbolo del Partito Democratico. Si tratta di una contraffazione, qualcuno ha voluto inserire il nostro simbolo in un manifesto in cui vengono mostrate foto di migranti e si inneggia al blocco navale. E’ una falsificazione che non possiamo accettare, pertanto, insieme al Pd di Ferrara abbiamo deciso di sporgere denuncia contro ignoti nella speranza che gli autori di questo gesto vengano individuati e puniti. Siamo ben consapevoli della forza delle immagini e della loro capacità di diffondersi rapidamente soprattuto in rete e quindi siamo pronti a difendere con tutti i mezzi l’onorabilità

del nostro partito

e dei nostri simboli".