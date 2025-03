"Manifesto di Ventotene. Quella di Giorgia Meloni è un’analisi distorta"

Caro Carlino,

riteniamo abbastanza scontato che per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’Europa nonfosse quella descritta dal Manifesto di Ventotene. Finalmente è uscita allo scoperto! L’Europa sognata dai padri morali che hanno scritto il Manifesto di Ventotene sognavano un’Europa unita, liberata dai nazionalismi che avevano portato il continente in guerra. Sognavano un’Europa socialista, ma non come la descrive Giorgia Meloni, non iscrivendo leparole nel periodo storico, ma un socialismo liberale e riformista. Proprio questa analisi distorta del testo le fa citare anacronisticamente la sospensione della democrazia e l’abolizione della proprietà privata. Chi ha letto davvero il Manifesto di Ventotene sa che il suo obiettivo era quello di superare i totalitarismi e costruire un’Europa fondata sulla pace, sulla cooperazione tra i popoli e sulla libertà individuale. Un’Europa che fosse baluardo contro il ritorno di quelle ideologie che avevano insanguinato il continente nel Novecento. La Presidente del Consiglio, con le sue dichiarazioni, dimostra ancora una volta di preferire un’Europa divisa, ostaggio dei sovranismi, incapace di rispondere alle sfide globali con unavoceunica e autorevole. Distorcere il senso del Manifesto di Ventotene per attaccare un’ideadi Europa che non le appartiene è un’operazione intellettualmente disonesta e politicamente pericolosa. Noi crediamo in un’Europa che sia fedele alle sue radici e ai suoi valori fondanti: libertà, democrazia, solidarietà e progresso. Un’Europa che non si piega alle logiche del nazionalismo esasperato, ma che guarda al futuro con ambizione e unità. Questo è l’orizzonte tracciato dal Manifesto di Ventotene, e questo è il progetto in cui continueremo a credere e per cui continueremo a batterci.

Danny Farinelli

Segretario Provinciale

di Azione

Davide Stabellini

Segretario Provinciale PSI

Paolo Nicolò Giubelli

Coordinatore Provinciale

+ Europa

Pilade Perelli

Coordinatore Provinciale ItaliaViva