’Manon Lescaut’ al Teatro Abbado Guidarini: "Per me è un onore"

"L’opera del maestro non deve consistere nel riempire un sacco, ma nell’accendere una fiamma", sentenziava Plutarco. E quante fiamme abbia acceso Claudio Abbado, con la luce della sua grandezza, lo vediamo ancora oggi. "Ero ancora un adolescente quando ho avuto la gioia e l’onore di suonare con lui, nell’Orchestra europea dei giovani che aveva fondato", rivela il direttore Marco Guidarini (foto), che proprio ieri sera, nella giornata del nono anniversario della scomparsa di Abbado, è salito sullo stesso podio che lui ha calcato per anni, al teatro Comunale che ora porta il suo nome. Il maestro Guidarini dirige l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini (fondata da un altro grande della musica, Riccardo Muti) in un’attesa "Manon Lescaut" di Puccini, con le voci di Alessandra Di Giorgio, Paolo Lardizzone, Marcello Rosiello e Alberto Mastromarino.

"Ho sempre con me il ricordo degli anni trascorsi accanto ad Abbado e soprattutto della sua straordinaria persona – dice Guidarini, che nella sua carriera ha guidato celebri orchestre in tutto il mondo, e oggi è anche direttore musicale del teatro di Poznan in Polonia –. Con Claudio Abbado ho avuto la prima possibilità di formarmi e proprio in queste serate a Ferrara guido un’orchestra di giovani meravigliosi che si aprono all’Europa. Spero davvero di poter, a mia volta, trasmettere loro il grande insegnamento che ho ricevuto". "Manon Lescaut" (che il 1° febbraio compirà 130 anni) è l’opera che affermò il talento e il genio di Puccini, in un ideale passaggio di testimone con Giuseppe Verdi che proprio in quel 1893 presentava il suo "Falstaff", la sua ultima creazione. L’allestimento, coprodotto dal Comunale con altri teatri di tradizione, porta la firma di Aldo Tarabella: la scenografia di Giuliano Spinelli ci mostra un palazzo monumentale che va in rovina, come i sogni e le ambizioni di Manon. Ma in queste nuove repliche dell’opera, il regista ha voluto inserire anche un omaggio simbolico alla forza e al coraggio delle donne iraniane: nel terzo atto di "Manon Lescaut", le giovani donne in partenza per l’esilio si tagliano i capelli, proprio come oggi fanno le ragazze in Iran. Questo – sottolinea Tarabella – "è il nostro umile ma profondo segno di solidarietà con donne che affermano il loro sacrosanto diritto di esistere".

Stefano Marchetti