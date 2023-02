Manovra da 3,5 milioni Provincia, ecco i lavori

Una ‘manovra’ da tre milioni e mezzo. Dai restauri alle palestre delle scuole, passando per l’adeguamento sismico dell’istituto Copernico e la manutenzione del Castello. Questi i punti principali sui quali si concentrerà la destinazione dei fondi della Provincia. La variazione di bilancio è stata approvata ieri con i sette voti dei consiglieri di minoranza, ma con l’astensione in blocco dell’opposizione. All’unanimità è invece stata approvata la delibera per la convenzione tra Provincia e Comune di Cento, volta a mettere in sicurezza l’intersezione tra Sp 6 (Cento-Finale Emilia) e le vie comunali Canne e Renazzo. L’accordo tra le due amministrazioni prevede uno stanziamento complessivo di 80 mila euro, di cui 35 mila finanziati dalla Provincia e i rimanenti dal Comune.

Le risorse messe a disposizione dalla prima serviranno all’istallazione di guard rail, mentre quelle del secondo saranno spese per istallare un semaforo con lo scopo di mettere in sicurezza l’incrocio. Soddisfatto, in particolare, si è dichiarato il consigliere Alessandro Guaraldi, nonostante in una precedente interrogazione presentata nel 2020 quello stesso incrocio fosse stato giudicato in sede tecnica non pericoloso.

Poco più di un milione di euro saranno impiegati per la palestra ex Itip, programmata nel 2022 e poi slittata nell’anno in corso. Sono poi arrivati in bilancio i fondi della Protezione civile per compensare i danni causati dalle ondate di maltempo dell’estate scorsa. In tutto 700 mila euro, dei quali 370 mila serviranno per riparare le scuole Carducci, Navarra-Vergani, Aleotti-Dosso Dossi, Ariosto, Ipsia ed ex Itip. Altri 100 mila saranno destinati alle riparazioni in Castello e poco oltre 200 mila per interventi di messa in sicurezza di ponti e il ripristino della segnaletica verticale e orizzontale nella rete stradale provinciale. Discorso particolare riguarda la Sp 8 di Poggio, che sarà oggetto di un intervento ad hoc di 839 mila euro, grazie a uno stanziamento del ministero.

Altri 268 mila serviranno a coprire le spese di progettazione definitiva-esecutiva per l’adeguamento sismico dei laboratori del Copernico. Sono stati inoltre previsti 300 mila euro di fondi Gal per la ciclovia Destra Po e 133 mila per l’adeguamento sismico della scuola Remo Brindisi a Lido Estensi. Aspetto ripreso anche dalla consigliera di maggioranza Rosa Sandoni.