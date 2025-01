Manovre per salvare la vita, la lezione di Croce Rossa

Si chiama “Un gesto per la vita”, ed è una lezione informativa gratuita tenuta dalla Croce Rossa di Cento-Bondeno sulle manovre di disostruzione su soggetti adulti e pediatrici, programmata per sabato 25 gennaio alle 15 presso la Sala 2000. Oltre ad essere un appuntamento importante per apprendere preziose pratiche salvavita, l’incontro assume quest’anno anche una valenza comunitaria: "Abbiamo infatti deciso di dedicare questo corso alla memoria del compianto Fausto Pirani – sottolinea l’assessore alle Pari opportunità, Francesca Aria Poltronieri –, colonna portante della Croce Rossa locale e da sempre attivo promotore di lodevoli iniziative e azioni sul territorio, come appunto le lezioni sulla disostruzione sempre ripetute nel corso degli anni".

Pirani è venuto improvvisamente a mancare nel giugno 2024, all’età di 73 anni, dopo una vita passata a servizio degli altri. "Ringrazio il Comitato CRI Cento-Bondeno per la realizzazione di questa importante lezione sulle manovre di disostruzione che ogni anno teniamo a rinnovare, con particolare attenzione ai soggetti pediatrici – conclude Poltronieri –. Per questo, oltre alla cittadinanza in generale, un sentito invito a partecipare è rivolto a tutti i genitori, i familiari, gli educatori, gli insegnanti e chiunque che per motivi domestici o lavorativi abbia contatti quotidiani con i più piccoli".

La lezione gratuita si terrà questo sabato, 25 gennaio, dalle 15.00 alle 17.00 presso la Sala 2000 di Bondeno (viale Matteotti, 10). È obbligatoria la preiscrizione al numero 340 292 4563 oppure alla mail centobondeno@cri.it. Queste manovre possono salvare la vita in casi di emergenza.