"Mantengo pulito il mio paese. Non incolpiamo di tutto il Comune"

E’ tanto encomiabile, quanto discreta, l’attività di pulizia di parte della propria comunità, che svolge il libero professionista Albino Ghirardelli nella frazione di Pontelangorino, dove risiede, all’interno del territorio di Codigoro. Cosa la spinge a fare tutto questo? "Il mero decoro del luogo dove vivo, della cui mancanza non si può facilmente imputare la carenza sempre all’amministrazione comunale – spiega Ghirardelli –. Lanciare strali di inefficienza o inefficacia al Comune non credo rappresenti la soluzione del problema. Tutti sappiamo quali siano i limiti di bilancio delle amministrazioni pubbliche".

Il sessantottenne Albino Ghirardelli, che si dice "felicemente risposato sempre con mia moglie", da tre lustri si dedica diverse volte la settimana a ripulire dalle erbacce e dai rifiuti un tratto molto lungo dell’abitato di Pontelangorino.

"Mi prendo anche cura di quel paio di aiuole che sono state create e non credo debbano trasformarsi in ricettacoli di rifiuti o lasciare che le erbacce crescano incolte".

Nessuno l’aiuta o la segue in quello che fa? "Magari. Purtroppo ancora nessuno mi segue, ma credo che chi vuole lo debba fare perché se la sente. L’erba cresce e non credo si debba aspettare l’arrivo della fiera per vedere se l’amministrazione comunale taglia l’erba o se vengono inviati una volta al mese i ragazzi che svolgono lavori socialmente utili. Prima c’erano delle persone che come me svolgevano questa attività da Pontemaodino, una frazione adiacente Pontelangorino. Un’attività che dura un paio d’ore qualche volta la settimana, nulla di eccezionale, ma poi si sono spostati con raccolte di rifiuti al mare". Un figlio che da tredici anni vive in Australia e gli ha regalato dei nipoti che sono cittadini australiani.

Nel passato di Ghirardelli, un’attività di libero professionista, un un lustro da dipendente ed oggi ancora libero professionista per una ditta di Praga che produce materiali innovativi: "Sono orgoglioso di vivere a Pontelangorino – conclude – amo il mio paese e credo che quello che faccio sia il minimo per coloro che dicono di voler bene alla comunità in cui abitano".

cla. casta.