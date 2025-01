"Manteniamo alta l’attenzione"

Si trova a Gherardi una delle centraline di rilevamento della qualità dell’aria. Dagli ultimi dati riportati sul portale Arpae, la stessa ha rilevato un leggero sforamento sulle PM10 nelle giornate dell’1 e 3 gennaio (sotto soglia nelle giornate antecedenti), entro i limiti gli altri parametri. Il sindaco di Jolanda, Elisa Trombin: "Tra i progetti inseriti nel nostro programma elettorale – ricorda – abbiamo previsto l’installazione di una centralina di proprietà comunale in grado di misurare le emissioni odorigene. Ci affideremo ad una ditta specializzata e, assieme ad Arpae, verrà valutato il luogo più adatto alla collocazione. Questo è uno degli impegni che, come amministrazione comunale, abbiamo assunto per collaborare con gli enti competenti per materia al monitoraggio sul nostro territorio".