Manutenzione alla rete idrica. Lunedì senz’acqua, ecco le vie

COMACCHIO

Per rendere più efficiente il servizio, sono in corso opere di manutenzione e rinnovo della rete idrica gestita dalla società Cadf. Contestualmente a questi interventi, nella giornata di lunedì tra le 8 e le 17 nel territorio del Comune di Comacchio potranno verificarsi cali di pressione e/ o brevi interruzioni dell’erogazione di acqua potabile. Nello specifico, saranno interessate le seguenti vie: Marconi, via Marina, via Isonzo, via V. Veneto, via Piave, via Caduti di Cefalonia e Corfù, via Farinelli, via Mariani, via d’Orecchio, via Praisolo, via Marasetto, via Guarone, via Marano, via Barina, via Bocca della Punta, via Punta Scirocca, via Punta Scorticata, via Riva di Mezzo, via Pugnalino, viale Paisolo, via Boscoforte, viale Margherita, Piazzetta Sorbara, via Dosso dei Sassi, via Barina degli Angeli, via Malombra, via Braggiolino, via Moltalbano, via delle Tine, via delle 3 Motte, via Ghirardelli, via Fantinuoli, via Ducati, via Francesca Gelli, via Dosso del Barolungo, via Monte Grappa, via dei Bersaglieri, via Trepponti, via dello Squero, via Fattibello, via dei Giovi, via San Pietro, via delle Botteghe, via della Pescheria e via della Conca. Come comunicato dalla società Cadf, il disservizio potrà interessare anche le vie limitrofe a quelle sopra indicate. "La sospensione e riattivazione del flusso idrico – prosegue la nota della società - potrà causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve tempo". In caso di maltempo gli interventi saranno posticipati al primo giorno utile. Aggiornamenti riguardo gli interventi da parte della società che gestisce il servizio idrico sono disponibili anche sulla pagina Facebook Cadf - La Fabbrica dell’Acqua.