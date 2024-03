Manutenzione alloggi, Acer investe 47mila euro

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro in Comune ai Terre del Reno con Acer, per monitorare il servizio di edilizia residenziale pubblica, sottolineare le problematiche e cercare soluzioni. Per la municipalità ad oggi risultano 8 alloggi sfitti da assegnare: uno nelle prossime settimane, altri due entro l’anno. E sarà di 47.423,10 euro l’investimento di Acer per la manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ emerso inoltre che la morosità nel comune è una delle più basse della provincia, segno che il territorio riesce a gestire i momenti di difficoltà e che quasi sempre la morosità ammonta solo a qualche centinaio di euro, intervenendo immediatamente convocando gli interessati cercando soluzioni percorribili.

Un altro dato è che nel 2023 si sono resi necessari 59 interventi d’urgenza ed emergenza e sono stati recuperati nel frattempo due alloggi. Fanno sapere che degli alloggi occupati attualmente, ovvero 46 in totale, 40 sono occupati da cittadini italiani e 6 da cittadini stranieri e che il cantiere per la manutenzione straordinaria del condominio di Via Verga a San Carlo, finanziato interamente con un milione di euro di fondi PNRR, dopo qualche difficoltà tecnica, vedrà la luce nei prossimi mesi. Prosegue dunque il dialogo proficuo tra Comune e Acer per la miglior gestione delle case popolari e il comune dice che si impegnerà per mettere risorse ulteriori per il recupero degli alloggi e per la manutenzione degli stessi. Sul versante case popolari l’amministrazione comunale non vuole farsi trovare impreparata agendo ad ampio raggio.

l.g.