Manutenzione del Ponte di Dosso. Firmata la convenzione con Pieve

Il Comune di Terre del Reno annuncia con soddisfazione la firma di una convenzione con il Comune di Pieve di Cento per eseguire interventi di ripristino e manutenzione straordinaria sul Ponte di Dosso, situato tra via Verdi e via Imperiale, sul fiume Reno. Questa infrastruttura è di fondamentale importanza per il collegamento tra le due comunità e rappresenta un’arteria essenziale per la frazione di Dosso. Il progetto, prevede la rimessa in ripristino dell’estradosso del ponte e interventi di manutenzione straordinaria, oltre al ripristino degli elementi strutturali danneggiati dalle frequenti piene del fiume Reno. L’importo complessivo dei finanziamenti ottenuti ammonta a 400.000 per il ripristino della viabilità ed 1,7 milioni di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino degli elementi strutturali del ponte, danneggiati dalle frequenti piene del fiume Reno ;tutto ciò con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la funzionalità del ponte.

Il sindaco Roberto Lodi ha dichiarato: "Il ponte di Dosso non è solo una via di transito, ma un simbolo della connessione tra le comunità di Terre del Reno e Pieve di Cento. Per la frazione di Dosso, questa infrastruttura rappresenta una risorsa vitale sia per i residenti che per le attività economiche locali. La nostra amministrazione si impegna con determinazione per assicurare interventi tempestivi ed efficaci, garantendo una viabilità sicura e funzionale per tutti. Credo questa sia la dimostrazione della buona politica, ovvero la collaborazione fra sindaci e Regione, che al di là degli opposti schieramenti politici unisce gli sforzi per il bene dei propri territori. Ringrazio sentitamente il sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari per la grande disponibilità dimostrata". La convenzione avrà una durata di cinque anni e prevede l’istituzione di una commissione tecnica composta da rappresentanti di entrambi i Comuni per garantire il coordinamento e il successo dell’intervento.