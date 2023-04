Manutenzione del verde, ci pensano i detenuti "Il progetto si amplia"

Si amplia l’intesa per sviluppare iniziative ‘green’ funzionali al reinserimento sociale dei detenuti della casa circondariale di via Arginone attraverso la cura dell’ambiente e del verde urbano. La giunta – su proposta dell’assessore Alessandro Balboni – ha approvato una nuova convenzione (biennale, rinnovabile) con le associazioni di volontariato, la direzione del carcere di Ferrara, Zerbini Garden e altri partner per estendere le aree interessate dal progetto e introdurre nuove attività. L’intesa amplia gli accordi già attivi dal 2022. I detenuti saranno chiamati ad eseguire piccole manutenzioni, pulizia di aree verdi comunali e nuove piantumazioni. "Un progetto di reinserimento sociale", spiega l’assessore Balboni.