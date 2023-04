Manutenzione del verde, raddoppiano le squadre

VIGARANO

Manutenzione del verde e parchi. "Abbiamo dato il via al programma di sfalci del verde su tutto il territorio – annuncia il sindaco Davide Bergamini - in modo che nei giorni di Pasqua e in queste settimane di primavera, quando le famiglie escono con i bambini, sia tutto in ordine. Intanto però abbiamo programmato di iniziare già dai prossimi giorni con una doppia squadra". Se l’erba in questa fredda primavera cresce più in fretta, l’amministrazione comunale ha deciso di raddoppiare le squadre della ditta esterna incaricata della sistemazione dei giardini pubblici e ha mandato anche i cantonieri comunali, con l’attrezzatura, ad occuparsi della manutenzione nel verde dei parchi. Da Vigarano Mainarda, a Pieve a Borgo, i parchi Rodari, Nasiriya, dei Bersaglieri, il Parco 2 agosto, quello dedicato alle vittime delle Foibe a Borgo e in tutti i giardini pubblici anche più piccoli, hanno cambiato volto. Ma occorre conservare la cura. E così si raddoppia. Non è tutto. "Chi parla da ‘professore’ senza conoscere realmente la situazione e seminando malumore e critiche – dice Bergamini togliendosi qualche sassolino dalla scarpa – deve sapere che abbiamo tagliato una decina di alberi e ne abbiamo già ripiantati 13. Quelli che abbiamo tagliato, tra i quali alcuni platani importanti, erano stati ritenuti ammalati, vecchi e soprattutto molto pericolosi, da un esperto al quale ci siamo rivolti e che ci ha consegnato una relazione sul loro stato di salute di ben 49 pagine". Bergamini ne è convinto: "La sicurezza dei dei cittadini viene prima di tutto – dice – con i temporali che abbiamo visto negli ultimi tempi, quegli alberi avrebbero potuto cadere su case, automobili, essere molto pericolosi per le persone. Era doveroso provvedere. A abbiamo piantato alberi nuovi che daranno nuovo ossigeno". "Ieri un cittadino è venuto personalmente in piazza per ringraziarci - racconta il vicesindaco Mauro Zanella - dicendo che era da anni, da un tempo che neppure si ricordava, che i giardini pubblici non erano così ordinati e con l’erba tagliata. Sono soddisfazioni anche per noi. I vigaranesi si meritano di riappropriarsi dei loro giardini e di viverli pienamente".

Claudia Fortini