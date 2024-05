Manutenzione della caserma dei pompieri, in arrivo due milioni

Due milioni in arrivo per la caserma del distaccamento di Portomaggiore dei vigili del fuoco. Da tempo i vigili del fuoco lamentavano la necessità di intervenire alla caserma di Portomaggiore, a causa delle infiltrazioni e altre esigenze che si erano manifestate nel precedente intervento di manutenzione straordinaria. Operazioni che sono di competenze dell’ente locale, essendo l’immobile di proprietà del Comune. Era partita la ricerca delle risorse necessarie, trovate nelle scorse settimane, come confermato dal sindaco Dario Bernardi in consiglio comunale. Si tratta di 1,6 milioni di euro, fondi concessi dal ministero per la ristrutturazione della caserma di via per San Vito. Il finanziamento consente finalmente all’intervento di essere finanziato e inserito nella programmazione di quest’anno. Esulta il sindaco Dario Bernardi: "E’ una notizia importante. Il finanziamento del 2019 aveva portato a una gara nel 2020: prima il covid che ha fermato il cantiere dell’autorimessa dei vigili del fuoco - periodo in cui i mezzi dei vigili del fuoco sostavano e dunque non poteva esser oggetto di lavori - e successivamente il caro prezzi, in quel periodo pessimo del 2021, avevano portato l’azienda vincitrice a rinunciare all’appalto. Abbiamo quindi interpellato il ministero dell’Interno, che ha erogato il finanziamento; dopo lo scorrimento della graduatoria senza esito, abbiamo chiesto la conferma del finanziamento per ripetere la gara". Il Comune integrerà l’importo del 2020, perché con i prezzi attuali non è più sufficiente: "Al finanziamento ministeriale aggiungeremo risorse proprie del bilancio tramite un mutuo, per l’importo di 370 mila euro. Il totale del lavoro sarà quindi di circa 2 milioni, di cui 1 milione e 600 mila di finanziamento ministeriale".

Franco Vanini