Manutenzione della ferrovia, rimane chiuso al transito un tratto di via Fabbri

Da lunedì 17 a venerdì 21 aprile, per consentire l’esecuzione di interventi a cura di Rfi per la manutenzione straordinaria della linea ferroviaria, il tratto di via Fabbri, compreso tra via Wagner e via Chiesa sarà interrotto al transito. Sarà consentito, comunque, il passaggio nei tratti non interessati dai lavori ai veicoli con possibilità di ricovero in aree collocate al di fuori della strada, a quelli al servizio dei disabili e ai mezzi di soccorso. Per i veicoli provenienti da via Renata Viganò all’intersezione con via Fabbri è prevista direzione obbligatoria a sinistra. Per i veicoli provenienti da via Chiesa all’intersezione con via Fabbri è prevista direzione obbligatoria a destra. Per i veicoli provenienti da via Bassa - periferia, all’intersezione con via Chiesa svolta obbligatoria a sinistra in direzione San Martino. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate da apposita segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.