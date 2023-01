"Manutenzione impossibile Serve un nuovo Canalazzo"

Con un confronto tra i dubbi dei cittadini e risposte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, lunedì sera la commissione comunale ambiente, presieduta da Elisabetta Giberti, è servita per chiarire alcuni punti relativi alla realizzazione del nuovo Canalazzo. "La motivazione della costruzione del nuovo canale, infatti, sta nell’impossibilità del Consorzio di fare manutenzione, raggiungendo coi propri mezzi le parti tombinate, troppo strette o ormai sotto la città – ha spiegato l’ingegnere Valeria Chierici del Consorzio, con presenti e in silenzio il direttore generale Mauro Monti e il presidente Stefano Calderoni – il Canalazzo si trova anche in una situazione ibrida: h auna funzione anche di scolo di acque nere e per questo la gestione dovrebbe passare da noi ad Hera che però non vuole perché ha ancora una buona dose di acque provenienti dalle campagne. Ente che avrebbe anche i mezzi per la manutenzione. A prescindere da questo, l’altro problema è la portata dei tratti tombinati, troppo stretti, che non permettono al Canalazzo di soddisfare le esigenze del territorio". Non porterebbe via sufficientemente acqua per mantenere la città insicurezza idraulica".

Risposte date dopo aver ascoltato le perplessità dei cittadini. Giacomo Balboni, presidente della Consulta di Cento aveva infatti mostrato altre zone allagate rispetto a quelle dell’attuale Canalezzo e sollevato il problema della sua manutenzione che, a suo dire ‘se fatta basterebbe e non si giustificherebbe una nuova opera" così come ’14 dei 24 privati che saranno espropriati, che si sono espressi dubbiosi sull’opera". Sulla necessità di manutenzione ha tuonato anche Mauro Bernardi affermando che ‘quel canale, oltre essere spesso secco, sarà un danno, buttando via soldi pubblici’. Sono pronti a scendere in campo i residenti di via Buonarroti dove il canale di 12 metri d’ampiezza è stato scelto di lasciarlo a cielo aperto. "Il rischio è di insalubrità, topi e puzza – ha detto Salvatore Amelio – abbiamo già fatto una sottoscrizione e siamo pronti ad andare avanti. Perché da noi non si può tombinare?".

"Siamo sufficientemente a distanza ma siamo intenzionati a spostarci ancora – ha ripreso la Chierici - il vecchio tracciato del Canalazzo svolgeva la funzione di riparo dell’abitato da acque dai territori alti a ovest ma ora, non più manutentabile, usato come fognatura e non più con funzione di bonifica, dobbiamo prevederne un altro in un’altra posizione". Poi il sindaco. "Legittimo avere dubbi – ha chiuso Edoardo Accorsi – Per quanto riguarda hera, stiamo avendo diversi incontri".

Laura Guerra