Manutenzione in quattro cimiteri, via ai lavori

Sono al via in queste settimane i lavori di manutenzione straordinaria in quattro cimiteri del capoluogo e nelle frazioni, per un totale di oltre 300mila euro. "Sono luoghi importanti per la comunità che necessitano di adeguata cura – spiega il sindaco Edoardo Accorsi – Lavoriamo, con le risorse a disposizione, per migliorare la conservazione del nostro patrimonio". E illustra l’azione per i cimiteri di Cento, Corporeno, Reno Centese e Alberone. "Abbiamo avviato manutenzioni di carattere straordinario. In questi giorni si sono avviati gli interventi da parte delle aziende incaricate le quali man mano termineranno i lavori in tutti e quattro i cimiteri – aggiunge Accorsi – legati in particolare alla sistemazione e alla copertura dei tetti, alla sostituzione di grondaie e alla sistemazione delle infiltrazioni, ma anche alla tinteggiatura e a piccoli interventi per il decoro e l’accessibilità. Per questi interventi abbiamo stanziato una cifra importante ma necessaria, di oltre 300mila euro". E conclude: "Questi luoghi, così importanti per la comunità, richiedevano cura da troppo tempo. Sappiamo che in materia di rigenerazione e conservazione del nostro patrimonio pubblico c’è tanto da recuperare e da fare. Con le risorse che avremo a disposizione, continueremo a rispettare questo impegno".