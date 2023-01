Manutenzione nelle vie del mare

Partiranno da domani, gli interventi di manutenzione straordinaria nelle vie adiacenti il lungo mare a Lido degli Estensi. I lavori rientrano nelle opere previste all’interno della concessione della servizio di gestione e lavori dei parcheggi a pagamento dei Lidi Comacchiesi, affidata dal Comune di Comacchio alla ditta Ottima Smart scarl Milano. Le strade che saranno interessate dagli interventi saranno viale dei Pini, via delle Betulle, via dei Lecci, via Tanaro, via Panaro e via Po (nel tratto compreso tra via Tanaro e viale dei Lecci). Si tratta del primo stralcio di opere previste nell’ambito della concessione. Come aveva evidenziato il sindaco di Comacchio, con delega ai Lavori Pubblici, Pierluigi Negri: "Grazie a questi lavori miglioreremo la viabilità, proseguendo nella manutenzione e nel ripristino della qualità delle strade in tutta la nostra costa. Ciò, in continuità con altri interventi realizzati sul territorio, e che precedono di qualche settimana la consegna lavori del cantiere per il nuovo Ponte Boldini sul Canale Logonovo tra Estensi e Spina, prevista per il 6 febbraio. La manutenzione pubblica rappresenta per l’Amministrazione comunale una vera emergenza e, pertanto, una reale priorità per tutto il territorio comacchiese". Da parte del Comune, vengono invitati i residenti e gli utenti delle vie indicate a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere, riguardante le modifiche alla sosta allo svolgimento delle lavorazioni.