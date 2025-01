Manutenzione straordinaria al Cau. Trasferimento temporaneo dei servizi

Manutenzione straordinaria in programma nei locali del Cau di Portomaggiore, operazione necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori. E’ in programma il giorno giovedì 23 gennaio: trasferirà temporaneamente la propria sede nell’ambulatorio della Continuità Assistenziale, che si trova sempre nella Casa della Comunità di Portomaggiore-Ostellato (via Edmondo de Amicis, 22) dalle 8 alle 10 della mattina, sempre all’interno della stessa Casa della Comunità. L’ambulatorio della Continuità Assistenziale si trova al primo piano della struttura, nell’area della specialistica A. Per permettere agli utenti di orientarsi nel migliore dei modi, sul posto ci sarà un operatore incaricato di indirizzare i pazienti del Cau e verranno anche apposti dei cartelli informativi per permettere di identificare correttamente l’ambulatorio.

Al termine della manutenzione, nel locale sarà attivato l’intervento del servizio di pulizie, che completerà la procedura di ripristino permettendo una celere riapertura al pubblico. Fin dall’inizio il nuovo servizio ha ottenuto il gradimento della popolazione, che aveva addirittura insistito per implementare gli orari di apertura. I Cau, Centri di assistenza e urgenza, sono strutture territoriali che gestiscono le urgenze sanitarie a bassa complessità clinico assistenziale e garantiscono la continuità assistenziale. Garantiscono inoltre prestazioni non complesse attualmente erogate nei Punti di Primo Intervento e nei Pronto Soccorso. I Cau hanno come riferimento un Ospedale Polispecialistico o distrettuale con garanzia di accessibilità e tempestività di cure e continuità dei percorsi assistenziali; dispongono di competenze clinico-assistenziali e strumentali in grado di fornire risposta ai problemi e ai bisogni di carattere acuto di modesta entità e alle situazioni di minore criticità e bassa complessità.

Franco Vanini