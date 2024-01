Manutenzione straordinaria alla rete idrica. Verrà interrotta l’acqua in alcune vie

Per lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica, la società Cadf comunica che, domani dalle 8 alle 13, verrà interrotta l’erogazione di acqua potabile in alcune vie di Copparo. Ad essere interessate saranno via Dante Alighieri (dal civico 1 al civico 19/ A e dal civico 2 al 20), piazzetta O. Marchesi, piazzetta M. Tomasatti, via XX Settembre (dal civico 2 al civico 16), piazza del Popolo (dal civico 12 al civico 14/A). Nello stesso periodo di tempo in cui sono programmati gli interventi, potranno verificarsi cali di pressione e interruzioni dell’erogazione anche in vie e piazze limitrofe a quelle indicate. La sospensione e riattivazione del flusso idrico potranno causare la fuoriuscita di acqua torbida.