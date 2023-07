Manutenzione straordinaria con l’avanzo di bilancio

Oltre 170mila euro dell’avanzo di bilancio saranno impiegati per interventi di investimento in manutenzione straordinaria e gestione di immobili comunali. A comunicarlo è l’amministrazione comunale di Copparo, guidata dal sindaco Fabrizio Pagnoni (foto). Le risorse saranno gestite da Patrimonio Copparo, che in questo 2023 ha programmato diversi interventi, in aggiunta a quelli già previsti su scuole, impianti sportivi, verde, cimiteri e strade. Nello specifico, al Museo ‘La Tratta’ si metterà mano al rimaneggiamento dei manti di copertura del fienile e dell’appartamento del custode, alla sostituzione delle caldaie, ormai vetuste, e all’istallazione di un nuovo impianto allarme. A Villa Zardi si provvederà alla sostituzione di una parte di canale di gronda sul retro della copertura, alla pulizia e revisione dei canali di gronda, al rimaneggiamento di parte della copertura ex scuderie, alla sostituzione della caldaia e alla manutenzione straordinaria della centrale termica del Parco Verde. Alla Galleria d’arte ‘Alda Costa’ invece saranno eseguiti il rifacimento di intonaci e le tinteggiature interne.