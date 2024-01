Manutenzione straordinaria e lavori . Cali di pressione nell’erogazione d’acqua

Per lavori di manutenzione straordinaria alla rete di adduzione idrica, tra le 22 di oggi e le 6 del mattino di domani potranno verificarsi cali di pressione e brevi interruzioni nella fornitura di acqua potabile nei territori comunali di Copparo e Riva del Po. A darne comunicazione è la società Cadf, che gestisce il servizio idrico integrato in undici comuni del Basso Ferrarese. Sia per Copparo, che per Riva del Po saranno interessati il capoluogo e le frazioni. La sospensione e riattivazione del flusso idrico potrà causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve tempo.