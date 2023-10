Manutenzione straordinaria, lavori del Cadf sulla rete idrica

Per lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica, la società Cadf comunica che verrà interrotta l’erogazione di acqua potabile dalle 23 di mercoledì 11 ottobre alle 6 del mattino di giovedì 12 ottobre sull’intero territorio comunale di Copparo. Potranno verificarsi cali di pressione anche nelle località limitrofe. Come viene ricordato da Cadf, la sospensione e riattivazione del flusso idrico potranno causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve tempo.