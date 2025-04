Manutenzione sulla rete idrica. Giovedì possibili cali di pressione

Per lavori di manutenzione alla rete idrica, la società Cadf comunica che giovedì prossimo dalle 8.30 alle 17.30 potranno verificarsi cali di pressione nell’erogazione di acqua potabile nei territori comunali di Codigoro, Fiscaglia e Lagosanto.

Nello specifico, a Codigoro sarà interessato l’intero territorio comunale e le frazioni Pontemaodino, Pontelangorino e Italba; a Massa Fiscaglia, le vie Castagnina, Canale Bastione, Canale Sant’Antonio e Alessandro Volta, mentre nel Comune di Lagosanto saranno interessate le località lungo la strada provinciale Sp 53 per Lagosanto. Cali di pressione potranno verificarsi anche in vie limitrofe a quelle indicate.