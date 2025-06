Manutenzioni di parchi e viabilità

Negli ultimi giorni l’amministrazione comunale di Terre del Reno ha portato avanti una serie di interventi mirati alla manutenzione e al decoro urbano nella località di Sant’Agostino. Tra le attività svolte, la decespugliazione dell’area di via Europa, con attenzione ai marciapiedi e ai bordi strada lungo la Statale, importante anche per la sicurezza pedonale e veicolare. E’ stata fatta anche pulizia del vialetto adiacente al Tennis Club, che meritava un’azione di riqualificazione per restituirle decoro e fruibilità e presso l’area verde nella zona della baracchina di via Europa, dov’era stato rimosso un gioco poco sicuro.