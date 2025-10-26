Manutenzioni l’1 e 2 novembre: operatori Cmv in campo

In vista della commemorazione dei defunti, Cmv Servizi rinnova il proprio impegno per garantire un servizio cimiteriale efficiente, decoroso e vicino al cittadino. Con l’avvicinarsi della ricorrenza, il gestore dei servizi cimiteriali dei Comuni di Cento, Bondeno, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Voghiera, ha adottato misure straordinarie per garantire il decoro all’interno dei cimiteri, attraverso interventi che rivelano l’attenzione e il rispetto alla memoria che questo luogo richiede.

Nei giorni precedenti la commemorazione, infatti, concentra l’intensificazione delle manutenzioni delle aree a verde e delle relative potature, la sistemazione delle aree comuni, dei vialetti e dei parcheggi e provvede all’incremento delle dotazioni di materiale di consumo per lo smaltimento dei rifiuti. Nelle giornate dell’1 e 2 novembre gli operatori saranno presenti costantemente all’interno dei 26 cimiteri che la società gestisce, per soddisfare le esigenze dei visitatori.

Per la programmazione delle attività di esumazione ed estumulazione 2026, ai sensi dei rispettivi regolamenti comunali, saranno affisse nei cimiteri e reperibili sul sito internet di Cmv le ordinanze sindacali con l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza e delle esumazioni legate alla rotazione dei campi comuni. I cittadini interessati, potranno prendere contatti con gli uffici cimiteriali presenti a Cento in via Malamini, a Bondeno in P.zza Costa e a Vigarano Mainarda in via Municipio.

