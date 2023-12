Manuzzi racconta il mito dei Beatles

"Quest’anno aggiungiamo al cinema anche teatro, musica e televisione – annuncia Domenico Allocca, docente responsabile del progetto ‘A Scuola di Cinema’ –, il maestro Roberto Manuzzi incontra i nostri studenti per parlare dei Beatles. Grazie a lui continuiamo a preparare la nostra partecipazione alla trasmissione di Telestense ‘Prima della Prima’, che consentirà ai nostri allievi di presentare uno degli spettacoli della stagione d’opera del teatro Comunale". Marcello Corvino, direttore artistico del teatro, ha infatti invitato gli studenti del ‘Copernico-Carpeggiani’ a presentare ‘Ecce cor meum’, il quarto album di musica d’arte di Paul McCartney, un oratorio in quattro parti con testo in latino e inglese, per voci soliste, orchestra, coro giovanile e adulto.

Oggi la lezione di Manuzzi si intitolerà ‘Chiedi chi erano i Beatles’.