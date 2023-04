Mara e Bube, la resistenza dopo il 25 aprile

di Anna

Quarzi*

Al cinema italiano bisogna riconoscere il merito di avere raccontato la grande distanza tra lo slancio ideale della lotta di Liberazione e la stabilizzazione moderata degli anni Cinquanta. Appartiene a questa stagione La ragazza di Bube, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Carlo Cassola. Lontano dall’ironica amarezza di Una vita difficile, uscita nelle sale appena due anni prima, il lungometraggio di Luigi Comencini racconta una vicenda di resistenza all’indomani della Resistenza. Più che una storia d’amore giovanile, quella che viene portata sullo schermo è infatti la rappresentazione della caparbietà con cui molti italiani – partigiani e non – s’attennero alle regole morali apprese durante la lotta partigiana, indipendentemente dal dolore e dalle privazioni che tale scelta avrebbe determinato. Letto negativamente dalla politica, La ragazza di Bube ebbe l’indubbio merito di dare voce al disagio provato, all’indomani del 1945, dagli uomini e dalle donne della Resistenza. Perché la normalizzazione di questo Paese procedette in parallelo con la persecuzione, condotta spesso per via giudiziaria, delle forze antifasciste. A determinare tale impressionante capovolgimento sarebbe stata la precoce identificazione tra antifascismo e comunismo. La storia di Bube e di Mara è la storia quindi di questo pezzo di Paese; la storia di chi è rimasto coerente, in attesa dell’apertura di una nuova fase della storia repubblicana. Se oggi possiamo festeggiare il 25 aprile lo dobbiamo anche a coloro che decisero di resistere all’indomani della Resistenza. Il film verrà proiettato stasera alle 21, all’Istituto di Storia Contemporanea (vicolo Santo Spirito 11).

* Presidente Isco