Marangoni, politico ed intellettuale. In municipio c’è Enrica Domenicali, alla regia i caschi blu della cultura

Oggi, alle 16, nella sala dell’Arengo del Municipio di Ferrara, il Gruppo Caschi Blu della Cultura organizza la conferenza dal titolo: ’Guido Marangoni, politico ed intellettuale eclettico di inizio Novecento. Parla di lui una sala del Castello estense a Ferrara’. Relatrice sarà la dottoressa Enrica Domenicali, conosciutissima in ambito storico per le sue ricerche particolari ed inedite oltre ad aver ricoperto ruoli dirigenziali in ambito museale.

Guido Marangoni è stato sindacalista e deputato ad inizio ‘900 e anche Presidente del Consiglio Provinciale a Ferrara. Era un critico e storico dell’Arte e ha fondato la Biennale di Monza per le Arti Decorative, l’Isia, la Rivista Casabella, scritto volumi su arredamento, abbigliamento, monografie di artisti, e tanto altro ancora. Morì il 16 gennaio 1941 a soli 69 anni.