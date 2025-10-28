“Ci sono i maranza”. Giù la serranda

Ferrara, 28 ottobre 2025 – Schiamazzi, bottiglie rotte, atteggiamenti provocatori, maleducazione e bivacco. Fotogrammi di una normale serata di fine settimana in galleria Matteotti. Una situazione – spiegano i titolari degli esercizi che rimangono aperti anche dopo le 20 nel perimetro dell’area a due passi dal duomo – che si ripete tale e quale quasi ogni sera. “Siamo ostaggi di un gruppo di ragazzini – sbottano da dietro il banco del bar la Farmacia, gestito da Elena Kiraydt insieme al collega Alessandro –. Fanno confusione, disturbano i passanti e i clienti. Sabato sera siamo stati costretti a chiudere prima perché la gente andava via. Nessuno vuole rimanere a bere qualcosa in tranquillità se intorno c’è confusione”. E in effetti sabato sera si respirava tensione in galleria. Due volanti della polizia di Stato e i militari dell’esercito sono rimasti a lungo nella zona, per identificare un folto gruppo di giovani che si trovava nei pressi del Mc Donald’s. Fortunatamente, a quanto si apprende, non si sono registrati episodi preoccupanti ma, a detta di chi in galleria Matteotti ci lavora, la sola presenza di quel gruppetto che urla e disturba sarebbe sufficiente a far sfumare gli affari delle serate più redditizie della settimana.

“Gridano, lanciano bottiglie di vetro, bevono, sputano – proseguono i gestori del bar Farmacia –. Poi occupano i nostri tavolini e se gli facciamo presente che sono solo per i clienti del locale ci rispondo con fare sprezzante e provocatorio. Ma non è tutto: sfrecciano con i monopattini intorno ai clienti, a volte col rischio di fare del male a qualcuno. È una situazione intollerabile”. Secondo quanto raccontano i testimoni, si tratterebbe di ragazzini in buona parte minorenni. “Si comportano come se comandassero loro – aggiungono i baristi –. Sabato sera siamo stati costretti ad abbassare la serranda alle 23. Così è impossibile lavorare”. Anche il tratto di fronte alla tabaccheria che si affaccia su via San Romano è un abituale luogo di ritrovo di gruppi di giovanissimi. “Spesso si mettono qui davanti o sulla soglia del condominio a fianco – spiega il titolare –. Gli chiedo di spostarsi e di comportarsi bene, perché questa è un’attività pubblica. Fortunatamente non mi hanno mai creato problemi”.

Al di là delle segnalazioni, va detto che i controlli nella zona non mancano. Anzi. Oltre agli street tutor, attivi in determinati orari e nelle giornate più critiche, è stato disposto anche un potenziamento dei servizi da parte delle forze dell’ordine, con passaggi di polizia e carabinieri nelle serate più movimentate dal punto di vista della movida. Ma il più delle volte, trattandosi soprattutto di comportamenti maleducati e sgradevoli e non di veri e propri illeciti, è difficile per agenti e militari andare oltre il controllo dei presenti e il presidio del territorio. Una situazione di cui gli esercenti sono ben consapevoli, ma che non li ferma dal chiedere che si faccia qualcosa di più. Perché “non è possibile che non ci sia modo di intervenire”. Le serate brave dei ragazzini e l’esasperazione dei negozianti riaccendono dunque i riflettori su un’area che è sempre stata complessa. A testimoniarlo c’è anche un episodio di cui ha dato conto il Carlino nei giorni scorsi: l’aggressione ai danni di un ragazzino da parte di alcuni coetanei, il tutto a causa – a quanto pare – di un saluto non ricambiato. L’episodio si sarebbe verificato vicino al Mc Donald’s. Ciò a testimonianza di come su certe tematiche non si debba abbassare la guardia.