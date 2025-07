I maranza delle spiagge. “Devastano gli stabilimenti, sono armati e pericolosi”

Ferrara, 7 luglio 2025 – Almeno 12 ore in spiaggia sotto il sole, perché c’è un’attività che non può fermarsi, ma il vero lavoro inizia quando scende la notte. Per evitare che i soliti vandali causino dei danni, Sandro Barillari, 55 anni, titolare del bagno ’Vascello Beach’ a Lido degli Estensi, inizia la prima ronda alle 22,10. “Riposarsi? Impossibile con questi ragazzini che devastano ogni cosa”, sbotta Barillari.

Il tempo di farsi una doccia ed è già in auto per controllare il suo stabilimento.

“A volte riesco a sorprenderli mentre creano delle ’piramidi’ con i lettini – racconta Barillari – e, una volta in cima, ci saltano sopra sfondando quelli alle base”. Il ’secondo turno’ per il titolare del Vascello Beach è all’1,30, poi alle 3,30 e ancora alle 4,15. Infine arriva l’ora di aprire lo stabilimento.

“Alle 5,15 sono già pronto per cominciare. L’alba è il turno più difficile, perché è il momento in cui i ragazzini si scatenano. E devo esserci per forza”.

Il suo bagno è il più colpito: “Siamo a fianco della spiaggia libera, dove c’è il canale Logonovo – spiega Barillari –. Dal Lido di Spina, dove sono concentrati i locali, i ragazzini, a fine serata, arrivano alla spiaggia libera. Qui, c’è anche il mio bagno e sono dolori. L’anno scorso mi hanno rubato 20 lettini e altrettanti ombrelloni. Si parla di 9mila euro di danni di cui l’assicurazione ne ha rimborsati a malapena 5mila con gli ultimi mille euro saldati soltanto presentando una fattura di acquista dei nuovi. L’unica soluzione è noleggiarli. Cosa che ho fatto quest’anno”.

Sandro Barillari, titolare del Vascello Beach, è proprietario di uno degli stabilimenti più colpiti dai teppisti

Già, anche sulla sabbia l’estate scotta, soprattutto di notte quando si mettono in azione i gruppi o bande di giovani e giovanissimi. Gli operatori delle spiagge li hanno ribattezzati ‘mar...anza’. Sono giovani italiani ma anche stranieri, pronti a salire sui treni in città per arrivare ai lidi.

Ecco l’identikit di Barillari: “Cappucci calati sul volto, tirapugni, coltelli. Sono pericolosi, ma non ho paura. Oltre alle mie ronde durante la settimana, nel weekend ho un guardiano. Ma appena ci voltiamo un attimo accade l’irreparabile: lettini sfasciati, ombrelloni sradicati, vetri di bottiglie rotte ovunque. Troviamo di tutto”.

L’ultimo episodio l’altra notte: “C’erano le ’piramidi’ di lettini sfondati e gli ombrelloni a terra – si dispera il titolare del bagno ’Vascello Beach’ –. Ho sentito anche che hanno aggredito un guardiano di un altro stabilimento. Non arrivano solo col treno, si fanno dare un passaggio dagli amici maggiorenni”.

A 55 anni Barillari non ha più le energie di un ragazzino: “Questa vita diventa sempre più faticosa. Dormire nello stabilimento per fermare i vandali? Molti lo fanno già”. E precisa: “Giusto sollevare il problema, ma questi atti vandalici messi a segno da ragazzini, sono iniziati una ventina di anni fa. La situazione peggiora perché bevono sempre di più e usano droghe”.

Barillari, in un’occasione, è riuscito a pizzicare i teppisti e non ci ha visto più: “Ho dato un calcio alla base della ’piramide’ che avevano costruito con i lettini. Sono caduti dall’alto e ne ho afferrato uno. Non ci sono andato leggero. Il padre, dopo quindici giorni, si è presentato perché mi voleva denunciare. Ho chiesto come mai dopo tanto tempo e lui mi ha risposto che era andato in vacanza in Sardegna, lasciando a casa il ragazzino. Così sono passato al contrattacco: ho minacciato di denunciarlo per abbandono di minore e il padre se n’è andato”.

Il consigliere regionale (Fd’I) Fausto Gianella propone un servizio di guardie di sicurezza con la regia del Comune e invita l’amministrazione a correre ai ripari.