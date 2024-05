"Maratona, da Magnani attacchi ingiustificati"

Dall’assessore allo Sport del Comune, Andrea Maggi, riceviamo e pubblichiamo.

Solitamente non rispondo alle provocazioni quando mi giungono da candidati al consiglio comunale, ma questa volta, per onore della verità, infrango questa mia regola e devo replicare alle dichiarazioni del candidato pro Anselmo Massimo Magnani.

Innanzitutto rilevo che il signor Magnani non ha evidentemente letto le dichiarazioni di Massimo Corà relativamente alla mancata organizzazione della maratona: Corà infatti afferma che ciò deriva da questioni personali e organizzative e non certo per colpa del Comune, anzi, dichiarando testualmente (è riportato su tutti gli organi di stampa):“Nonostante la disponibilità e il sostegno costante dell’amministrazione locale…”.

Relativamente alla mia attività di assessore allo Sport, laddove il signor Magnani afferma che lo sport ha bisogno di competenze, rispondo che il sottoscritto è stato dirigente, a titolo gratuito, di una Federazione Sportiva per diversi mandati, è stato manager didattico del corso di laurea in Scienze motorie presso l’Università di Ferrara e ha avviato, dopo che erano vent’anni che non si realizzava un nuovo impianto sportivo a Ferrara, la creazione di una nuovo palazzetto dello sport, di una nuova palestra in via Canonici e, non ultimo, ottenuto il finanziamento di 8 milioni di euro per il nostro Aeroporto, oltre a una imponente attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi.

Il candidato della sinistra, inoltre, ironizza sulla iniziativa, che ho avuto l’onore di organizzare come capolista e fondatore della Lista Civica “Ferrara al Centro – Andrea Maggi con Alan Fabbri Sindaco”, “La camminata del benessere”, che tanto successo ha riscontrato come testimoniato dalla partecipazione di tanti ferraresi e che ha avuto come madrina la dottoressa Susanna Messaggio, giornalista e docente alla Mab – Unimeyer-Bocconi, con cattedra in benessere e arte e alla Associazione Italiana Medici Specializzandi. A tal riguardo specifico che i compensi dovuti alla dr.ssa Messaggio, così come ogni altra forma di spesa relativa alla mia campagna elettorale, è stata sostenuta esclusivamente con miei fondi personali.

Non ho mai avuto e non ho, interessi personali o conflitto di interessi nell’ambito delle mie deleghe. A questo punto, mi corre il dubbio che tanto livore da parte del signor Magnani nei miei confronti sia dovuto al fatto che più volte, nel corso degli anni, lo stesso Magnani mi abbia proposto collaborazioni a titolo oneroso, collaborazioni che per questioni di merito non ho mai ritenuto opportuno e conveniente accettare per l’Ente che ho l’onore di rappresentare

L’ultima sua proposta risale a quando chiese al Comune di Ferrara di partecipare con un proprio stand ai campionati di atletica leggera a Doha in Qatar, partecipazione che avrebbe comportato una spesa per il Comune di svariate migliaia di euro.

Tanto dovevo per amore della verità".

Andrea Maggi