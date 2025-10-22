Maratona della Lumaca coi malati di Parkinson

Successo per la Maratona della Lumaca, una camminata ludico motoria che si è svolta nei giorni scorsi rivolta ai portatori di Parkinson, ai loro Caregiver e a tanti camminatori provenienti dal capoluogo e dalla provincia. I partecipanti sono stati accolti alla partenza (situata alla casa del Boia) dall’assessore allo Sport Francesco Carità, che ha dato il via alla manifestazione. La camminata nasce dalla collaborazione di alcune associazioni: una di volontariato – (Gepa Parkinson Ferrara), una sportiva (Dimensione Nordic Walking) e una musicale (Musi Jam). Ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ferrara e del Panathlon. E’ stata Giuliana Maccagnani Melli - istruttrice di Nordic walking ma anche consigliere e anima delle attività motorie di Gepa - a ideare questa iniziativa, coinvolgendo nell’organizzazione Giovanna Barbieri, consigliere Gepa, e Francesco Lazzarini in qualità di istruttore, formatore di Nordic walking e presidente di asd Dimensione Nordic Walking. Oltre agli organizzatori va sottolineato il doppio ruolo ricoperto dallo staff di Musi Jam, che ha fornito tamburini e musici per dettare il ritmo della camminata, ma anche un corposo numero di volontari.

La nebbia delle nove di mattina non ha fermato il gruppo, che rapidamente si è diretto in Piazza Ariostea, sede della festa del volontariato. Presso lo stand di Gepa Parkinson si è poi svolto un convegno riguardante l’importanza dell’attività fisica per i malati di Parkinson nel quale il moderatore Francesco Lazzarini ha coinvolto il neurologo prof. Enrico Granieri, il cardiologo Luciano Codecà, la fisioterapista Lisa Sacchetti, la musicoterapista Ilaria Bolzon. L’iniziativa si è conclusa con un dibattito pubblico all’interno della Festa del Volontariato ferrarese, per far conoscere le attività di Gepa Parkinson e coinvolgere tante persone affette dal morbo. Tutte loro hanno bisogno di ricevere un messaggio importante: nonostante le innegabili difficoltà, con il morbo si può convivere e l’esercizio fisico se fatto correttamente e con costanza è un importante strumento per mantenersi in salute e contrastare i danni che la malattia può arrecare.