Maratona di foto col cellulare. A caccia di angoli nascosti

Comacchio si prepara a vivere un’esperienza unica nel suo genere, tra arte, cultura e divertimento, con la maratona fotografica ’Comacchio in a Day’, in programma sabato 19 luglio 2025 nell’ambito della rassegna ’Comacchio Summer Experience’. L’evento, organizzato da Made srl, trasformerà la città in un grande set a cielo aperto, dove squadre di due persone avranno l’opportunità di immortalare angoli nascosti e dettagli spesso trascurati, ma ricchi di fascino, utilizzando esclusivamente il proprio smartphone.

La partenza è fissata per le 17 all’Antica Pescheria di Piazzetta Trepponti, cuore pulsante di Comacchio, dove i partecipanti riceveranno un kit di gara contenente la lista dei 30 obiettivi da fotografare e un braccialetto identificativo. Da quel momento, avranno quattro ore di tempo per esplorare la città, spostandosi con mezzi preferibilmente ecologici, e catturare con creatività i luoghi più iconici e quelli meno conosciuti. Non si tratta di una semplice gara fotografica, ma di una vera e propria caccia al tesoro.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è pensata per coinvolgere sia chi conosce già Comacchio sia chi la visita per la prima volta, offrendo un modo originale e coinvolgente per apprezzarne il patrimonio artistico e culturale. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 luglio, inviando una richiesta all’indirizzo madeeventi25@gmail.com.