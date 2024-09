Maratona di lettura della Bassani dedicata ai viaggi di Marco Polo

In occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, la biblioteca comunale Giorgio Bassani dedicherà al celebre viaggiatore veneziano la ventunesima edizione della sua tradizionale maratona di lettura estiva, in programma domani dalle 15 alle 22:30. L’appuntamento sarà dunque un omaggio al tema del viaggio e delle esplorazioni geografiche, tra prosa, saggi, poesia e cronache leggendarie.

La partecipazione alla Maratona, che consiste nella lettura ad alta voce, per la durata di 4-5 minuti, di un brano scelto in biblioteca, a casa o in libreria, è libera, aperta a tutti e senza limiti di età. In preparazione dell’appuntamento, nelle sale della biblioteca Bassani sono disponibili libri, cd, dvd per adulti e ragazzi (narrativa, saggi, poesie, ecc.) sul tema della maratona. La maratona di giovedì (in via Grosoli 42 a Barco, Ferrara) si concluderà con un intrattenimento musicale, dalle 22, a cura del Coro Barbershop di Ferrara diretto da Michele Semenza. Per chi vorrà partecipare all’iniziativa in veste di lettore sarà necessario prenotarsi, contattando la biblioteca (telefono 0532 797414 - info.bassani@comune.fe.it). e comunicando autore e titolo del brano scelto e orario preferito. I partecipanti ancora non iscritti alla biblioteca, potranno approfittare dell’occasione per effettuare l’iscrizione, che è gratuita e consente di usufruire dei servizi di tutte le biblioteche aderenti al Polo Bibliotecario Unificato Ferrarese. Info e prenotazioni allo 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it.

Marco Polo fu un eccellente e straordinario lettore del mondo. La cronaca dei suoi viaggi avventurosi attraverso l’Oriente, il Libro delle meraviglie del mondo, intitolato originariamente Le divisament dou monde, ossia La descrizione del mondo, e noto anche come Il Milione, racconta gli anni di avventure e scoperte trascorsi da Polo tra il 1271 e il 1295 in territori molto lontani dalla sua città natale, Venezia. Di questi ventiquattro anni, insieme al padre Niccolò e allo zio Matteo, Marco Polo ne visse diciassette al servizio dell’imperatore mongolo Kublai Khan.

re. fe.