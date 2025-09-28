Maratoneta con 6 bypass, l’incredibile storia di Lorenzo: “Da New York a Sydney”

Ferrara, 28 settembre 2025 – “Non corro per scappare dalla morte, ma per abbracciare la vita”. Una delle ultime frasi dette da Lorenzo Lo Preiato nell’intervista in Sala Estense, fatta da Nicola Bianchi, vicecaposervizio del Carlino nell’ambito del festival dello Sport. Una verità disarmante che spesso viene messa in secondo piano, per dare spazio alle tragedie e ai momenti difficili che ognuno di noi vive. Eppure la storia di un consulente finanziario di Bologna che a 42 anni scopre di dover iniziare da capo, potrebbe forse cambiare le carte in tavola. “Stavo svolgendo le classiche visite mediche per poter giocare a tennis a livello agonistico, ma in quel momento mi hanno detto che c’era qualcosa che non andava. Dopo due mesi mi sono ritrovato in sala operatoria con 6 bypass cardiaci”.

Marzo 2004, un fulmine a ciel sereno e l’obbligo di non disputare sport con la palla, ma solo discipline di tipo aerobico. Poi la sliding door, il cosiddetto “treno che passa una sola volta”. “Il 29 agosto 2004 vedo Stefano Baldini vincere l’oro alla maratona di Atene e lì mi sono promesso una cosa, ovvero che avrei vinto anche io una medaglia nella maratona”. Da lì sono susseguite 20 maratone e 70 mezze e 30 chilometri: esperienze “che mi hanno arricchito tantissimo, in cui ho conosciuto persone magnifiche, fra cui Gianni Morandi e Laura Fogli, un’eccellenza dello sport ferrarese. Proprio lei mi ha aiutato tantissimo a scoprire tutti i pregi e difetti di questo sport, permettendomi di migliorare giorno dopo giorno”.

Tutte e 7 le Major disputate: da Tokyo a Sydney, passando per Londra, Berlino e New York. “A Tokyo ho trovato una città bella e organizzata con persone davvero gentili. Boston ha uno stile che ricorda i vecchi Stati Uniti ed è caratteristica per le sue quattro salite spezzacuore. Alla maratona di Londra siamo partiti da Greenwich: mi ha colpito la grande solidarietà fra runner. Berlino? Divisa come un tempo, specie nei comportamenti, ma sempre bella e ordinata. A Chicago sono stato premiato dalla campionessa inglese in carica, ma le esperienze migliori le ho vissute a Sydney e New York. In Australia andrei tranquillamente a vivere, sono stato anche ambassador. Con la ’Grande Mela’, invece, ho un rapporto forte e profondo: d’altronde lì ho corso la prima maratona, in cui il chirurgo che mi ha operato ha sperimentato il blue@cardio, strumento rivoluzionario per l’epoca che gli permetteva di controllare i miei battiti in tempo reale”.

Il 2 novembre, giorno della maratona di NY, Lorenzo sarà nuovamente ambassador. Lo sport ha un potere speciale: crea socialità in un mondo che tende a dividersi sempre di più. Per questo lo stesso Lo Preiato ha sempre cercato di fare del bene: “Ricordo benissimo quando ho aiutato due ragazzi a New York e Londra: i loro sorrisi e la loro emozione mi hanno riempito il cuore. Ho deciso poi di donare fondi a delle associazioni di beneficenza, poi ho comprato tre defibrillatori per alcune società sportive di Bologna con i soldi ricevuti dopo che durante un esame mi hanno bucato l’intestino. Essere il più ricco del cimitero non è un vanto: se si può fare qualcosa per migliorare il mondo, facciamolo”.