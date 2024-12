Marcella Zappaterra delegata per il Parco del Delta del Po e politiche del Basso Ferrarese

Con lettera, inviata tra gli altri alla presidente del Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna Aida Morelli, al Segretario generale dell’Autorità di Bacino del Po Alessandro Bratti, all’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli e alla portavoce dell’Area Interna del Basso Ferrarese, sindaca di Codigoro Sabina Zanardi, il presidente Michele de Pascale ha comunicato che la consigliera Marcella Zappaterra è stata delegata a rappresentare la Regione "in riferimento alle deleghe trattenute presso la Presidenza e nella fattispecie delle politiche interassessorili dell’area interna del Basso Ferrarese e in quelle relative al processo di istituzione del Parco unico del Delta del Po, nonché nel coordinamento dei programmi Mab e siti Unesco dell’area di Ferrara".

"All’avvio della XII legislatura – commenta Zappaterra – sono stata eletta consigliera questore nell’Ufficio di Presidenza dell’organo di rappresentanza di tutti gli emiliano-romagnoli. Un incarico che consente di garantire e tutelare il lavoro e la capacità di indirizzo dei consiglieri e delle consigliere regionali. Il mio lavoro come Capogruppo nei passati cinque anni mi ha permesso di consolidare relazioni basate sul rispetto reciproco con tutte le forze politiche dell’Assemblea e di acquisire gli strumenti necessari a operare a garanzia di tutte. Questo – continua la consigliera – mi rende orgogliosa, ma ancora di più mi onora la fiducia che il presidente mi ha riconosciuto nel delegarmi a rappresentare lui stesso e la Regione nelle Politiche interassessorili dell’area interna del Basso Ferrarese. Il mio impegno a favore della provincia di Ferrara e dei ferraresi avrà così modo di essere ancora più incisivo e mi consentirà di poter essere ancora di più il punto di riferimento della Regione sul nostro territorio. Onorerò tale fiducia con l’obiettivo di dare più forza e centralità alle istanze del Ferrarese sui tavoli della Regione. Ringrazio il presidente – conclude Zappaterra – per aver accolto le esigenze e le sollecitazioni del nostro territorio".

Un plauso alle nomine giunge da Bratti (AdbPo): "Una delega, quella affidata a Marcella Zappaterra, che dipende direttamente dalla presidenza è che è molto importante in una logica di governance più integrata dei territori del Parco. Importante anche la delega per il Mab Unesco, perché Ferrara rientrerà nei progetti di sviluppo dei comuni rivieraschi del Po in un’ottica di sostenibilità. Un mandato forte e importante per il nostro territorio".