Marcello Veneziani all’Astra. Sabato ospite di ’Ferrara Cambia’

Nuovi appuntamenti in programma per l’Associazione di promozione sociale Ferrara Cambia. Dopo le iniziative incentrate sulla longevità, sull’intelligenza artificiale, su Giacomo Matteotti e Florestano Vancini, sulle catastrofi e la presentazione del libro di Luigi Marattin, l’Associazione propone altri appuntamenti culturali. Il primo incontro si terrà sabato 30 novembre, alle 17.30, nella sala conferenze dell’Hotel Astra, viale Cavour 55, con il filosofo, scrittore e giornalista Marcello Veneziani, che presenterà il suo ultimo libro “Senza eredi”.

Si prosegue martedì 3 dicembre, alle 17, presso la Sala ex Refettorio di San Paolo, via Boccaleone 19, con la presentazione del volume di Livio Zerbin “La forza di Roma antica. Un modello per l’Italia di oggi”. Il libro presto sarà adattato a spettacolo teatrale. Ultimo appuntamento il 10 dicembre, alle 17, sempre presso la Sala ex Refettorio di San Paolo, con il filosofo e opinionista Stefano Zecchi sul tema “Quale senso alla Bellezza? La comunicazione tra etica ed estetica”. Quest’ultimo evento è stato accreditato dall’Ordine dei Giornalisti valido per la formazione permanente degli iscritti. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino a capienza posti. Come afferma Andrea Maggi, presidente di Ferrara Cambia: "La nostra Associazione è da sempre impegnata nella promozione della cultura e del territorio e questo ricco programma di eventi lo dimostra". Una serie di eventi pensati con l’intento di portare la cultura a tutti, creando occasioni di incontro che stimolino il pensiero critico e il senso di comunità. "In un periodo in cui la cultura gioca un ruolo fondamentale per la crescita e la coesione sociale - conclude Maggi - siamo felici di offrire alla città un programma che non solo intrattiene, ma fa riflettere su temi che spesso non vengono affrontati adeguatamente".