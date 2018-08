Ferrara, 5 agosto 2018 - Un'altra giovane vita si è spezzata a causa di un terribile incidente accaduto ieri a Masi Torello. A rimanerne vittima è stato il 34enne Marcello Zampini, lungo una strada che conosceva benissimo, perché era quella di casa. Erano circa le 18.45, quando il ragazzo stava percorrendo via Cremona, una stradina stretta immersa nelle campagne, a bordo della sua Honda Hornet. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della moto, finendo sbalzato a terra, dopo una carambola all’interno di un fosso che costeggia la strada. Il colpo è stato terribile. A dare l’allarme è stato un residente della zona, che ha visto in distanza ciò che è accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del ‘118’, che hanno cercato di fare il possibile per rianimarlo, attraverso un massaggio cardiaco.

Ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Tanta la disperazione del fratello e dello zio del 34enne, che hanno assistito ai vani tentativi di soccorrere il giovane. Poco più tardi, anche gli agenti della Polizia Municipale sono arrivati e hanno provveduto a raccogliere testimonianze, dati ed effettuato tutte i rilievi del caso che serviranno a capire la dinamica del drammatico incidente. La notizia della morte di Zampini ha cominciato a diffondersi in fretta: «Una disgrazia enorme che ha colpito la nostra comunità», è stato il commento del sindaco di Masi Torello Riccardo Bizzarri, che stava attendendo ulteriori notizie. Il 34enne lavorava da qualche tempo alla Berco di Copparo. Tra le sue passioni vi erano quelle per i motori e per i cosplay: «Ci eravamo sentiti poco prima che accadesse l’incidente – afferma il presidente dell’associazione Cosplay Plus, Filippo Ferrari –. Non ho veramente parole. Lui era vicepresidente dell’associazione, una persona solare e un gran lavoratore». «Ci univa la passione per il mondo dei fumetti e dei videogiochi – ricorda l’amico Marco Gallotta –. L’ultima volta che l’ho visto è stato due settimane fa a Rimini, per un evento cosplay che lo appassionava molto».