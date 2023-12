Marchetti lascia i vigili del fuoco: "Un esempio per i nostri giovani"

Sono giorni di riconoscimenti che si moltiplicano, di saluti, di abbracci. Sono le ultime ore in servizio per Michele Marchetti, che dal primo gennaio cesserà, per raggiunti limiti di età, il suo incarico di Capodistaccamento volontario di Bondeno. Oggi pomeriggio farà un saluto in Distaccamento. "Nel corso della sua lunga carriera Michele Marchetti si è sempre contraddistinto per la grande passione e dedizione alla divisa dei vigili del fuoco - scrive il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Del Gallo - portata sempre con rispetto e stima, che hanno permesso di far conoscere l’attività dei vigili volontari anche all’esterno ricevendo manifestazioni di apprezzamento e di ringraziamento da parte sia dei cittadini che delle istituzioni". "Ringrazio il Comandante Provinciale per le parole espresse per il mio fine mandato – risponde commosso Marchetti -. Tante le soddisfazioni. Sono orgoglioso di aver fatto parte dei Vigili del fuoco". Le parole del Comandante provinciale riempiono il cuore di un intero paese: "Grazie al profondo spirito di abnegazione – continua Del Gallo – Marchetti è stato esempio per tutti i giovani e ragazzi che nel tempo si sono avvicinati come volontari al mondo dei vigili del fuoco, ai quali ha saputo trasmettere la passione e il senso del dovere. Prova ne sono i numerosi encomi e riconoscimenti ricevuti nel corso della sua corriera culminati nel conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana concessa dal Presidente della repubblica per "lo straordinario impegno profuso in occasione del sisma del maggio 2012, nonostante le difficili condizioni di salute che non lo hanno fermato nel portare avanti la sua attività di volontariato a servizio delle persone in pericolo, disattendendo addirittura a ordini superiori". Tra i riconoscimenti che il comandante provinciale ricorda, c’è la messa in sicurezza del pontile presso il Triangolo del Po e la nota di compiacimento del prefetto di Rovigo per attività in un incendio.

Claudia Fortini