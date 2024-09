Marchi e storie di vita. La moda che fa scuola

Una serata glamour, ma come sempre ricchissima di contenuti. Questo il filo conduttore della sfilata di moda organizzata da Cna Federmoda e giunta alla quindicesima edizione. Il titolo ‘Fashion on the road’ rispecchiava il tenore complessivo della serata che ha mostrato le collezioni proposte dalle imprese ma ne ha anche ricostruito il percorso, la strada che hanno fatto per giungere ai risultati esibiti sul palcoscenico. Direttore artistico della serata, per il secondo anno consecutivo l’espertissimo Rocco Cagnè, conduttrice Maddalena Ferroni. Organizzazione generale curata da Linda Veronese di Cna Federmoda. La serata si avvaleva del contributo della Camera di Commercio.

La sfilata è cominciata dai piccoli, con L’angolo della luna: moda di qualità per i bambini da zero a sei anni; a seguire, Anteprima di Mirella e Andrea Avvantaggiato, negozio di Lagosanto che commercializza marchi di primo piano dell’abbigliamento uomo donna; Incanto Handmade ha presentato creazioni artigianali e pezzi unici frutto di pura creatività, dalle borse ai capi di abbigliamento; Captivity ha presentato capi destinati a donne desiderose di osare con un’anima forte orientata ai toni del nero; Maria Ielpo è scesa in passerella con gioielli artigianali che fanno sentire speciale chi li indossa; la stilista Sabina Trotta si è presentata con Le Scigghiate: capi sartoriali unici pensati per donne eleganti e fuori dagli schemi; Onda Fashion, negozio di Lagosanto ha presentato abiti, scarpe e accessori con cui cura il look dei propri clienti in ogni occasione; Miriam Tirinzoni, stilista di Sondrio che realizza capi esclusivi da ispirazioni originali per una spettacolare fashion experience; in chiusura l’atelier Le Mariage, punto di riferimento per tutti coloro che si avvicinano con passione al giorno delle nozze . Trucco e parrucco come sempre a cura di Wellness Time. Apprezzatissima la Silver Fashion Experience; una rappresentanza di donne di Cna Pensionati Ferrara è scesa in passerella nell’ambito di un percorso di accettazione di sé: trucco di Alessandro Zanella Make Up Studio, ‘parrucco’ di Wellness Time, abiti della Sartoria Laura Mode di Laura Vallieri e dell’atelier Le Mariage. Invitato speciale l’Accademia di Belle arti di Bologna, che ha presentato un progetto molto attuale e interessante dedicato alla Moda Sostenibile. Non sono mancati momenti di ballo classico, con le danzatrici della scuola Multidanza di Sandrine Mattesco, e due momenti musicali con la splendida cantante Sara dall’Olio.