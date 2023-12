Marciapiede all’asta, sì della Giunta

VIGARANO

Il Comune si compra il marciapiede di via del Grano al valore simbolico di 0,85 euro. Domani c’è consiglio comunale a Vigarano Mainarda e tra i punti all’ordine del giorno compare la voce: "Acquisizione di beni immobili posti in Vigarano Pieve, Via del Grano – si legge –. Autorizzazione all’acquisto e provvedimenti conseguenti". La lottizzazione privata ha una vicenda lunga, travagliata e complessa sulla quale più volte i cittadini hanno chiesto l’intervento dell’Amministrazione comunale per districare una matassa. Chiedono servizi che il Comune non può fare su aree private, puntando le richieste soprattutto sulla manutenzione di marciapiedi, dell’illuminazione, del verde. Intanto arriva lunedì questa novità. "Sarà fatta un’asta per i lotti non utilizzati di cui siamo venuti a conoscenza – spiega il sindaco Davide Bergamini - tra i quali compare un lotto dove ci sono strade e marciapiedi a 85 centesimi. Come comune parteciperemo esclusivamente a quello, perché comunque strade e marciapiedi – spiega - una volta terminata la lottizzazione dovrebbero essere di competenza del Comune. Pertanto partecipiamo anche perché, a fronte del fatto che abbiamo smobilizzato la fideussione da 129 mila euro, saremo in grado di intervenire su un bene che è di nostra proprietà. Ma non acquisteremo lotti ed immobili di altra natura – precisa Bergamini -. Solamente quelle parti che riguardano i servizi comuni". Tra gli altri punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del Dup 2024-2026 e il regolamento Comunale per l’esercizio del commercio nel territorio comunale con modifiche e integrazioni. "Quest’anno finalmente – assicura il sindaco – dopo tanti anni avremo la possibilità di approvare il bilancio entro il 31 dicembre".

cl.f.